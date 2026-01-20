Cutral Co celebra San Sebastián con una jornada de fe y encuentro

Cutral Co inició la celebración este martes 20 de la festividad de San Sebastián, el mártir cristiano que fuera soldado del ejército romano. La celebración, que convoca a numerosos fieles de la ciudad y la región, combina la devoción religiosa con espacios de encuentro comunitario.

Desde la noche anterior, el santuario ya comenzó a recibir a familias y grupos de amigos, quienes se instalaron con reposeras y mesas para acompañar la vigilia. Según los organizadores, la jornada transcurre en un clima de conversación animada y respeto, mientras los fieles esperan cumplir con sus promesas y pedidos al santo.

El cronograma oficial indica que la actividad central se realizará este martes desde las 9:00, con el oficio religioso principal en el predio del santuario. Durante toda la jornada, los asistentes podrán permanecer en el lugar, compartir la devoción y participar del tradicional espacio de encuentro comunitario.

Las autoridades locales recomiendan a los automovilistas circular con extrema precaución por la Ruta 22, debido al constante movimiento de peatones y vehículos que se acercan al santuario durante la madrugada y la mañana.

San Sebastián es recordado por su valentía y fe durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano, y su figura sigue siendo un referente de devoción para la comunidad de la región.