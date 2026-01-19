Plaza Huincul: secuestraron dos motos en un operativo de control

En total, se fiscalizaron 67 vehículos y hubo 11 infracciones.

Se informó que en un trabajo conjunto entre la dirección de Tránsito de la municipalidad de Plaza Huincul y la división Tránsito de la Policía del Neuquén que dependende la Dirección Seguridad Interior de la Comarca hubo un amplio operativo durante la madrugada del sábado.

Se indicó que fue en avenida San Martín; y en el Pasaje Tucho Pérez sobre el nuevo Parque de la Convivencia.

Desde la comuna se mencionó que la tarea fue en respuesta a reclamos y solicitudes en base a ruidos molestos y excesos de velocidad sobre la zona céntrica de la ciudad

Como consecuencia del procedimeinto se fiscalizaron 67 vehículos y secuestraron dos motocicletas. En total, se labraron 11 infracciones de tránsito por falta de documentación reglamentaria requerida.