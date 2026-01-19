Plaza Huincul comienza con la recolección de residuos voluminosos

El cronograma se divide por barrios, con días específicos para cada uno

Este lunes, la municipalidad de Plaza Huincul comienza con la recolección de residuos voluminosos por los diferentes barrios de la ciudad.

El cronograma comienza hoy lunes 19 de enero para los barrios Otaño y Centenario, se extiende hasta el miércoles. El jueves y viernes le toca a los barrios Mosconi y universitario.

El próximo lunes 26 y hasta el miércoles 28 será turno para los barrios Uno y Central. Jueves 29 y viernes 30 le toca a los barrios Suyai y Soufal.

En la tercera semana de recolección el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 es turno para los barrios Berbel y 25 de Mayo. El jueves 5 y vienes 6 estará destinado al barrio Altos del Sur.

En su última semana por los barrios, se realizará el recorrido por barrio Norte y un refuerzo por el barrio Central los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11. El último barrio por el que van a pasar es Zona de Chacras el jueves 12 y viernes 13 de febrero.