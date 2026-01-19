Neuquén ofrece asistencia a Chile para combatir los incendios forestales

Los incendios han provocado víctimas fatales, miles de damnificados y la destrucción de viviendas.

El gobierno de la provincia del Neuquén se puso a disposición para colaborar en el combate de los incendios forestales e interfase que afectan a las regiones chilenas del Biobío y Ñuble. El ofrecimiento se realizará a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, conforme a los mecanismos nacionales y binacionales vigentes.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y formalizada mediante una nota enviada por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, al director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie. En el escrito, la Provincia expresó su voluntad de colaborar con las autoridades chilenas a través del Estado Nacional, reforzando los lazos de cooperación y asistencia mutua que caracterizan la relación entre ambos países ante situaciones de emergencia.

Desde Neuquén se pusieron a disposición recursos humanos y materiales, sujetos a la evaluación y coordinación que determine la AFE. En ese marco, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego ofreció la colaboración de 15 brigadistas capacitados y equipados, junto con elementos de protección personal, equipos de campamento, motosierras, herramientas manuales, motobombas con mangueras forestales y tres camionetas 4×4 doble cabina equipadas.

En cuanto a medios aéreos, la Provincia ofreció dos aviones AT 800, un avión hidrante anfibio y un helicóptero Bell 412 con helibalde, recursos clave para el combate del fuego en zonas de difícil acceso.

Además, desde el Sistema Integrado de Emergencias se propuso el envío de una carpa hospital equipada con dos camas de terapia intensiva y una capacidad total de 10 plazas, con personal incluido; dos ambulancias clase A con médico, enfermero y chofer (una pediátrica y una para adultos); 12 profesionales de la salud y un camión de logística.

“Quedamos a disposición de la AFE para ampliar la información técnica necesaria y avanzar en las coordinaciones operativas, logísticas y administrativas que resulten pertinentes”, señala la nota enviada desde la Provincia.

El ofrecimiento neuquino se enmarca en un contexto de grave emergencia en el país vecino, donde los incendios han provocado víctimas fatales, miles de damnificados y la destrucción de viviendas, lo que refuerza la necesidad de cooperación regional frente a catástrofes de gran magnitud.