Lanzan colecta de juguetes en Cutral Co y Plaza Huincul

En Cutral Co y Plaza Huincul se puso en marcha una colecta solidaria de juguetes destinada a acompañar a niños y niñas de ambas localidades. La iniciativa busca reunir juguetes nuevos o en buen estado para ser entregados a quienes más lo necesitan, promoviendo gestos de empatía y compromiso comunitario.

La campaña se desarrollará desde el 19 hasta el 30 de enero y recibe donaciones de muñecos, pelotas, juegos y todo tipo de juguetes aptos para el uso infantil. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 299 401 5390 para coordinar la entrega.