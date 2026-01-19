La Provincia pagará este martes el bono de $350 mil acordado en paritarias 2026

La suma es de carácter no remunerativo y no bonificable.

El Gobierno de Neuquén abonará este martes 20 de enero el bono extraordinario de 350.000 pesos acordado en el marco de las negociaciones paritarias 2026 con los gremios que representan a los trabajadores del Estado provincial. La suma es de carácter no remunerativo y no bonificable.

El beneficio alcanzará tanto a trabajadores activos como a jubilados, pensionados y retirados. Están incluidos los pasivos de la Administración Central (leyes 611, 2025 y 363), municipios y comisiones de fomento, el escalafón docente (según acta acuerdo), retirados de la Policía bajo la Ley 1131 y personal de organismos centralizados y descentralizados.

El pago fue acordado a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN, UNAVP y el gremio docente ATEN, en el marco de las mesas paritarias anticipadas que, por segundo año consecutivo, abrió el Ejecutivo provincial.

Desde el gobierno destacaron que esta modalidad fue posible gracias a un manejo responsable de los recursos públicos, con la eliminación de gastos superfluos y la priorización de áreas estratégicas como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

En cuanto a la pauta salarial, el acuerdo con ATE, UPCN y UNAVP rige para el primer semestre de 2026 y establece la actualización de los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero y junio, con ajustes en abril y julio. En tanto, el convenio con ATEN contempla una actualización por IPC anualizada, entre enero y diciembre del próximo año.