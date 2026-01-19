Fuerte choque entre una camioneta y un auto terminó con dos heridos en Cutral Co

Fue en la esquina de la Alberdi y Belgrano, en el barrio Centro Sur.

Una colisión que terminó con una persona derivada al hospital de Complejidad Media y uno de los vehículos sobre la vereda se registró esta tarde en la esquina de Alberdi y Belgrano, en el barrio Centro Sur de Cutral Co. Otra de las ocupantes resultó herida, pero recibió atención en el lugar.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co que acudieron hasta el lugar a colaborar, se informó que se vieron involucrados una camioneta Toyota SRV de color negro que impactó con un automóvil Renault Symbol de color gris.

En principio, se indicó que una mujer que se desplazaba en la camioneta terminó con algunas lesiones, pero recibió atención en el lugar porque no quiso ser trasladada, tal como se informó.

En cambio, el hombre si fue inmovilizado y derivado en ambulancia hasta la guardia del hospital de Cutral Co para establecer qué tipo de lesiones presentaba.

Los dos rodados quedaron con importantes daños materiales. En el lugar, además de los bomberos voluntarios trabajaron los efectivos policiales y la amblancia con el personal sanitario que acudió hasta el sitio.