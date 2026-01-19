Este es el cronograma de atención ampliada en los centros de salud de la comarca

Durante esta semana, los Centros de Salud de los barrios Otaño de Plaza Huincul y Pampa de Cutral Co implementarán jornadas de atención ampliada, con horario extendido de 8 a 20 horas, destinadas a fortalecer el acceso a la salud en la comunidad.
La iniciativa contempla atención con turno y a demanda en diversas especialidades: odontología, clínica médica, medicina general, obstetricia, ginecología y pediatría, permitiendo que vecinos y vecinas puedan realizar consultas, controles y tratamientos sin necesidad de trasladarse a otros efectores.
El cronograma previsto es el siguiente:
- Martes 20 de enero: Centro de Salud Otaño – Obstetricia, Odontología y Medicina General.
Dirección: Salta 400, Plaza Huincul. Teléfono: 4967107.
- Miércoles 21 de enero: Centro de Salud Pampa – Obstetricia y Pediatría.
Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Có. Teléfono: 4962483.
- Jueves 22 de enero: Centro de Salud Otaño – Odontología, Ginecología y Medicina General.
Dirección: Salta 400, Plaza Huincul. Teléfono: 4967107.
- Viernes 23 de enero: Centro de Salud Pampa – Medicina General.
Dirección: Tucumán y Santa Teresita, Cutral Có. Teléfono: 4962483.
Desde el sistema de salud se recordó a la población que las consultas pueden realizarse tanto con turno previo como de manera espontánea, y se invitó a aprovechar estas jornadas para realizar controles, seguimientos y atenciones pendientes. Para más información, se recomienda comunicarse a los teléfonos de cada centro.