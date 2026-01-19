ERNESTINA DEL CARMEN ORELLANA

“Con todo nuestro amor despedimos a nuestra querida Madre, quien dio todo por su gran familia, con todo su amor de madre, valiente, amorosa, generosa !! Te amamos tus hijos/as, yernos, nueras, nietos/as”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que, sus restos velados en sala “B” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 19/01/2026 a las 15:00 h en la necrópolis de Plaza Huincul.

Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.