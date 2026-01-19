Cutral Co: estos son los ganadores de los autos del sorteo del Buen Contribuyente

Esta mañana, en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli se hizo el sorteo de los materiales de construcción y los dos autos.

Esta mañana se realizó el sorteo del Buen Contribuyente en el salón de Acuerdos Américo Verdenelli.

La secretaria de Hacienda, Noel Sanhueza fue la encargada de dar a conocer los nombres de las personas ganadoras de las órdenes de compra para materiales de construcción por $5 millones y los dos automóviles Toyota Yaris que 0 kilómetro.

Como suele ocurrir, se empezó con los premios de menor valor. La primera contribuyente ganadora fue Elizabeth Magalí Rivero que se adjudicó una orden de compra por $5 millones de pesos.

La segunda fue Manuela Paula Santiago, por el mismo monto en materiales de construcción.

El primer auto 0 kilómetro sorteado tardó en llegar porque los dos primeros cupones extraídos de la urna no cumplían con uno de los requisitos que era estar al día, además de estar adheridos a la factura electrónica.

En el tercer intento salió el nombre de Susana Beatriz Rubilar que ganó uno de los vehículos 0 kilómetro y luego el segundo y último auto fue para Reinaldo Daniel Obreque.

Todo el sorteo estuvo controlado por la escribana pública Romina Zingoni.

El municipio cutralquense de este modo quiere compensar a las y los contribuyentes que están al día con sus tributos.