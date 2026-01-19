Cutral Co acordó un aumento salarial del 36% para trabajadores municipales

En el marco de la mesa de negociación salarial, la Junta Interna de ATE y el Ejecutivo de la Ciudad de Cutral Co alcanzaron un acuerdo que establece un incremento del 36% en los salarios de las y los trabajadores municipales durante el año 2026.

El aumento se aplicará en dos tramos: una primera cuota del 20% que comenzará a abonarse a partir del 1 de enero, y una segunda cuota del 16% que regirá desde el 1 de junio del mismo año.

Por su parte, el personal de los programas de trabajo (Personal Plus) recibirá un incremento acorde a su antigüedad. Quienes cuenten con más de un año percibirán un aumento total de $300.000, distribuido en dos cuotas de $150.000, que se abonarán con los salarios de enero y junio. En tanto, aquellos trabajadores con menos de un año de antigüedad recibirán un total de $150.000, también en dos cuotas que se pagarán en los mismos meses.

Además, las partes acordaron una cláusula de revisión. En caso de que la inflación supere el porcentaje pactado, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Ejecutivo Municipal y la Junta Interna de ATE se comprometen a reabrir la discusión para realizar un ajuste salarial que permita recomponer el poder adquisitivo.

Otro de los puntos incluidos en el entendimiento es la actualización de las asignaciones, que serán incrementadas mediante una ordenanza, garantizando así su adecuación en el tiempo.