Comenzó la colonia para adultos en Plaza Huincul

Las actividades se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes.

La propuesta “Atardecer Feliz” invita a las personas adultas de Plaza Huincul a participar de la Colonia de Verano de Adultos, una iniciativa pensada para promover el bienestar, la actividad física y el encuentro social durante la temporada estival.

Las actividades se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes, en el horario de 9 a 12 horas, en el Parque Rivadulla. El espacio ofrece un ambiente al aire libre donde los participantes pueden disfrutar de jornadas recreativas, ejercicios, juegos y momentos de esparcimiento en compañía.