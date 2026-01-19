ATEN anunció la publicación de los listados docentes con período de reclamo

Cuentan con un período de reclamo habilitado desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, inclusive

ATEN) informó que ya se encuentran disponibles los Listados de Ingreso y Movimiento de Personal Docente 2025 correspondientes a Nivel Inicial, Nivel Primario y Modalidad Especial.

Los listados fueron publicados en el sitio oficial del Consejo Provincial de Educación (CPE) y cuentan con un período de reclamo habilitado desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de enero, inclusive.

Los docentes que detecten errores o deseen realizar observaciones deberán presentar sus reclamos exclusivamente a través del Portal Único (PU), seleccionando la opción “Mis reclamos” dentro del menú correspondiente.

Este trámite es fundamental dentro del proceso administrativo anual que define el orden de mérito para el ingreso a la docencia y los movimientos de los docentes, y resulta clave para la cobertura de cargos y horas cátedra en el ciclo lectivo 2025.

🔗 Enlace para la consulta de los listados: Ingresando ACÁ

