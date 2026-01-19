Así empieza la semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indica una semana que comienza con jornadas de calor.

La temperatura mínima será de 18° Centígrados y la máxima de 33° Centígrados. El viento estará del sector noreste a 31 kilómetros y las ráfagas a la misma velocidad durante el día.

Para la noche rotará al noreste a 13 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad. El cielo estará con sol radiante en el día y despejado hacia la noche.

El martes, empezará la subida de la temperatura. La máxima será de 39° Centígrados y la mínima de 15° con la presencia de viento.