Robaron dos bicicletas en el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse al teléfono 2995 48-9327.

En la madrugada de este domingo se registró el robo de dos bicicletas en el barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Cutral Co.

Se informó que los rodados sustraídos son una bicicleta rodado 29, marca Clock, y una bicicleta rodado 16, marca Raleigh, modelo Rowdy. Ambos vehículos fueron retirados del lugar por personas desconocidas durante la noche.

Las personas damnificadas solicitaron la colaboración para poder recuperarlas. Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse al teléfono 2995 48-9327.