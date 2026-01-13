Ya está el listado de los participantes del sorteo del buen contribuyente en Cutral Co

Los requisitos son estar al día y adherirse a la factura electrónica.

Falta poco para el sorteo de los dos autos 0 kilómetro y las órdenes de compra que organiza el municipio de Cutral Co. Es para premiar al buen contribuyente.

Los requisitos que dispuso el municipio son estar al día y haberse adherido a la factura electrónica.

Desde el municipio se informó que está dispoible el listado de participantes que están adheridos a la factura electrónica.

Se recordó que es muy importante figurar en el listado -que se incorpora solo si se está incorporado a la factura electrónica- y no adeudar ninguna de las tasas o servicios al 31 de diciembre de 2025.

Si el o la contribuyente están en el listado, pero no tienen los impuestos al día no participarán del sorteo. Esos son los dos requisitos.

Se puede controlar ingresando al siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1kTv9QNiyCg_tmFmpAgkvWGJKH5lQ2jp6/view?f

También se puede escanear el código QR:

Si no aparecés en el listado pero estás adherido podés comunicarte por WhatsApp al siguiente número: 2996135288 o al teléfono fijo: 4866574. También se puede consultar personalmente en la dirección general de Finanzas (ubicada en el patio interno de la municipalidad).

El municipio rcordó que el próximo 19 de enero se sortearán dos automóviles Toyota Yaris 0 kilómetro; dos órdenes de compra en materiales de construcción por $5.000.000 cada una.