Renuevan jefaturas en la Policía de la Cutral Co y Plaza Huincul

En la jornada de ayer se realizó el acto para poner en funciones a los nuevos jefes de las unidades que dependen de la Dirección Seguridad de la Comarca.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la misma dirección y contó con la presencia de autoridades policiales y la diputada provincial Yamila Hermosilla.

Durante el evento, el Comisario Mayor Franco Corzo nombró a Marcos Muñiz como jefe de la Comisaría 15° del barrio Pampa y al Subcomisario Mauro Albarrán como jefe de la Comisaría 6° de Plaza Huincul.

Por su parte, el Comisario Inspector Esteban López puso en funciones a Manuel Díaz en la División Investigaciones Cutral Co y a Rosana Monsálvez en la División Tránsito Plaza Huincul.

El Comisario General Cristian Sáenz, director de Administración, cerró el acto con unas palabras para el personal. En su mensaje, resaltó que el Comando Superior mantiene un acompañamiento constante para quienes trabajan en la zona de la Comarca.