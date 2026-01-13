Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes 13 una jornada con sol radiante.
Se indicó una temperatura máima de 31° Centígrados y la mínima de 20°. El viento se presentará del sector sudeste a 19 kilómetros con ráfagas de 24 durante el día. Hacia la noche se mantendrá del mismo sector a 21 kilómetros con ráfagas de 33.
El cielo estará despejado, durante el día con el sol radiante y la noche se mantendrá despejada.
Para el miércoles la máxima será de 34° Centígrados y la mínima de 15°.