Qué dice el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas serán de 33 kilómetros del sector sudeste.
Cielo Despejado

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este martes 13 una jornada con sol radiante.

Se indicó una temperatura máima de 31° Centígrados y la mínima de 20°. El viento se presentará del sector sudeste a 19 kilómetros con ráfagas de 24 durante el día. Hacia la noche se mantendrá del mismo sector a 21 kilómetros con ráfagas de 33.

El cielo estará despejado, durante el día con el sol radiante y la noche se mantendrá despejada.

Para el miércoles la máxima será de 34° Centígrados y la mínima de 15°.