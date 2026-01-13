Petrolero Argentino tiene nuevo cuerpo técnico para el 2026

Petrolero dió inicio a los trabajos de pretemporada en la jornada de ayer bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico de primera y de reserva.
Marcelo Figueroa fue presentado como nuevo técnico de Petrolero Argentino luego de su paso por Atlético Neuquén en el año 2025. En su etapa en Petrolero, estará acompañado por Matías Duran como ayudante y preparador físico.
En reserva se hacen cargo del equipo Gastón Jara y Beto Sancho que también se hicieron presentes en el entrenamiento de ayer junto al preparador físico José Manqueo.