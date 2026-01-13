La comisión directiva de Alianza ratifica la vigencia de sus mandatos y detalla el proceso de convocatoria a asamblea

Expresandose en el siguiente comunicado

La conducción del Club Social y Deportivo Alianza emitió un comunicado oficial para informar a sus socios y a la comunidad sobre la situación institucional de la entidad. Según el documento, los mandatos de las autoridades actuales se encuentran vigentes y la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se realizará siguiendo los plazos legales.

La dirigencia enfatizó que el proceso se ajustará estrictamente al artículo 31 del estatuto de la institución. Esta norma establece que la asamblea debe llevarse a cabo una vez por año, dentro de los primeros cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio económico, el cual se produce cada 31 de diciembre. Durante este acto, se deben someter a aprobación la memoria, el informe del revisor de cuentas y los balances, además de proceder a la renovación de cargos si correspondiera.

Desde la Comisión Directiva aclararon que el ejercicio económico de 2025 cerró el pasado 31 de diciembre, por lo que no existen mandatos vencidos al día de la fecha. Actualmente, la administración trabaja en el cierre contable para que sea visado por el colegio de contadores de la provincia.

En cuanto al balance de gestión, el comunicado detalla la regularización de obligaciones ante ARCA (AFIP) y la cancelación de deudas con el gremio UTEDYC referidas a aportes jubilatorios de la administración. En el ámbito deportivo, la institución destacó la obtención del título en LIFUNE tras 14 años, además de diversas mejoras en las instalaciones del club.

La dirigencia concluyó que su gestión se desarrolla bajo las normas legales y estatutarias, desestimando versiones que exigen un llamado inmediato a elecciones fuera de los términos previstos por el artículo 31.