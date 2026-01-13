Hasta las 16 horas se realiza el examen visual en el barrio Otaño

Se atiende por orden de llegada

Este martes 13 de enero se desarrollará una nueva Campaña Visual en el barrio Otaño de Plaza Huincul, con el objetivo de facilitar el acceso al cuidado de la salud visual en la comunidad. La actividad tendrá lugar en la intersección de las calles Chubut y Antártida Argentina, en el horario de 9 a 16 horas, y se atenderá por orden de llegada.

Durante la jornada, vecinas y vecinos podrán acceder de manera gratuita a exámenes visuales, a partir de los 9 años de edad. La iniciativa es impulsada por Visual Sur y busca brindar un servicio esencial, especialmente para quienes no cuentan con controles oftalmológicos periódicos.

Además del examen sin costo, se ofrecerán diferentes opciones de lentes, entre ellas antirreflejantes, Blue Light, fotocromáticos, bifocales, multifocales y lentes especiales para computadora. Quienes requieran anteojos podrán acceder a los mismos mediante una seña del 40%.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de acciones territoriales, que permiten detectar a tiempo problemas de visión y mejorar la calidad de vida de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al 1125766069.