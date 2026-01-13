El Instituto Vaca Muerta abre la búsqueda de docentes y personal para iniciar clases

La tarea está a cargo de Patagonia Resources, empresa especializada en el desarrollo integral del capital humano.

El Instituto Vaca Muerta (IVM) inició el proceso de selección de docentes, profesionales y personal para conformar su plantel de trabajo de cara al comienzo del ciclo lectivo previsto para marzo de 2026. La tarea está a cargo de Patagonia Resources, empresa especializada en el desarrollo integral del capital humano.

Desde la firma informaron que se encuentran en la etapa de convocatoria de perfiles técnicos, educativos y administrativos que formarán parte de esta nueva institución, orientada a la formación de recursos humanos para la industria energética.

Los perfiles requeridos incluyen:

Docentes en áreas técnicas como química, petróleo, mecánica, electricidad, automatización y seguridad industrial.

Profesionales en gestión educativa y coordinación académica.

Personal administrativo y técnico para soporte institucional.

Orientadores y tutores para el acompañamiento estudiantil.

La búsqueda está dirigida a personas comprometidas con la formación, el conocimiento aplicado y el desarrollo del talento técnico. Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae actualizado junto a una carta de presentación al correo electrónico: busquedas@patagoniaresources.com.ar.

Un proyecto estratégico para la región

El Instituto Vaca Muerta tiene como objetivo capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año en los perfiles técnicos más demandados por la industria. Su creación surge a partir de un estudio prospectivo realizado por la Fundación YPF, que identificó que en los próximos diez años se requerirán más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina.

Las proyecciones indican que para el año 2030 se triplicará la producción de petróleo y se duplicará la de gas, lo que demandará la incorporación de al menos 17.000 nuevos trabajadores al sector. En este contexto, el IVM se perfila como una herramienta clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y fortalecer la formación de mano de obra calificada en la región.