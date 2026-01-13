Copelco anunció un corte programado de energía en Plaza Huincul

Copelco informó que este miércoles 14 de enero se realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico, debido a tareas de energización e instalación.

El corte está previsto entre las 08:00 y las 11:00 horas y afectará a los asociados ubicados en el Paraje Ruca Co.

Desde la cooperativa solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el lapso de interrupción del suministro. Asimismo, aclararon que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas, por lo que podrían modificarse en caso de presentarse factores adversos.