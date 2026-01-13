Cambios en el Calendario Nacional de Vacunación: se adelanta la segunda dosis de la Triple Viral

La medida alcanza a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024

El Ministerio de Salud informó una modificación en el Calendario Nacional de Vacunación con el objetivo de fortalecer la protección de la población infantil frente a enfermedades prevenibles. A partir de esta actualización, se adelanta la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas).

La medida alcanza a todos los niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024. En estos casos, la dosis que anteriormente se aplicaba a los 5 años será administrada entre los 15 y 18 meses de edad, comenzando a regir desde el 2 de enero de 2026.

Según indicaron desde el área de Salud, el cambio busca reducir el período en el que los niños y niñas se encuentran susceptibles de contraer estas enfermedades, reforzando así la inmunidad temprana y previniendo posibles brotes.

Las familias cuyos hijos se encuentren dentro de este grupo etario pueden concurrir con la libreta de salud al Centro de Salud más cercano o al vacunatorio del hospital para recibir información y completar el esquema correspondiente.