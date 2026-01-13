Anunciaron las preinscripciones para la colonia de verano en el CEF 2

El Centro de Educación Física N° 2 (C.E.F N° 2) de Plaza Huincul anunció la apertura del período de preinscripciones para la Colonia de Vacaciones destinada a niños y niñas de entre 4 y 14 años. El trámite podrá realizarse del 19 al 26 de enero y será de manera personal.
La propuesta está pensada para ofrecer un espacio de recreación, aprendizaje y disfrute durante el receso de verano, con actividades deportivas, vida en la naturaleza, natación y campamentos. La colonia funcionará en el horario de 9 a 12 horas y dará inicio el próximo 2 de febrero de 2026.
Las familias interesadas podrán realizar la preinscripción en dos puntos de la ciudad. En la Escuela N° 272, los horarios serán de 8 a 12 y de 18 a 20 horas. En tanto, en la Dirección de Deportes de Plaza Huincul, la atención será de 8 a 13 horas.