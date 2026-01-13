A un año y medio de la desaparición de Luciana Muñoz, convocan a una actividad en Neuquén

Este martes 13 de enero se cumple un año y medio desde la desaparición de Luciana Muñoz Aguerre. En ese marco, su mamá, familiares, amigos y organizaciones que acompañan la búsqueda realizarán una entrega de folletos con la imagen de la joven en el lugar donde fue vista por última vez.
La actividad se desarrollará a las 19 horas en la intersección de Rodhe y 1° de Enero, en el barrio Gran Neuquén, zona oeste de la capital neuquina. Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar, en una jornada que busca mantener viva la memoria de Luciana y sostener el reclamo de verdad y justicia.
Luciana es buscada por la justicia federal como posible víctima de trata de personas, una hipótesis que refuerza la urgencia de su búsqueda y la necesidad de visibilizar el caso. Familiares y organizaciones remarcan la importancia de continuar viralizando su imagen para ampliar las posibilidades de encontrarla y para prevenir que otras jóvenes atraviesen situaciones similares.
“Luciana nos falta a todas y todos en Neuquén”, expresaron quienes impulsan la convocatoria, y subrayaron que la memoria y el compromiso colectivo son herramientas fundamentales para no permitir que el caso caiga en el olvido.
La jornada será un espacio de encuentro, acompañamiento y visibilización, con el objetivo de sostener en la agenda pública la búsqueda de Luciana Muñoz Aguerre. “La memoria se construye en la calle y en la presencia colectiva”, señalaron.