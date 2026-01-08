Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que se presentarán tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones para el día.
La temperatura máxima será de 34° Centígrados y la mínima 14°. En cuanto al viento, se presentará del sector noreste a 37 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad a lo largo del día. Para la noche rotará al sudeste a 39 kilómetros con ráfagas de 44 kilómetros.
En cuanto al cielo se pronostica con tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en el día. Para la noche se indica inestabilidad.
Para el viernes se indica una mínima de 23° y la máxima de 33° Centígrados, con sol radiante.