EPA 12 reclamó en Neuquén y le prometieron que podrán seguir en el histórico edificio de la 22

Próximamente estará habilitado el nuevo edificio para la escuela primaria 22, en el barrio Altos del Sur. Y quedará sin uso la histórica escuela sobre avenida San Martín de Plaza Huincul.
Actualmente allí funciona el EPA 12 durante la noche porque no tienen edificio propio así que iniciaron un reclamo para que les permitieran quedarse en el edificio actual.
Ayer, el gremio ATEN compartió la protesta que realizó la comunidad educativa del EPA 12 en el edificio del Consejo Provincial de Educación. Hubo una reunión donde “docentes, estudiantes y equipo directivo pudieron expresar sus demandas y el reclamo sostenido por condiciones dignas para enseñar y aprender”, dijeron de ATEN.
Y además se aseguró que “desde la Dirección de Nivel se informó el compromiso de que el edificio donde actualmente funciona la institución será destinado a la EPA N° 12, con anuncio oficial próximo”.