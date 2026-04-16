El neuquino Lautaro Busi debuta en el circuito internacional de pádel en Chile

Con apenas 12 años participa en el sub 14

El deportista Lautaro Busi, de 12 años y oriundo de Cutral Co, participará este fin de semana en el torneo FIP Promises en Villarrica, Chile. La competencia se desarrollará entre el 17 y el 19 de abril.

Busi integrará la categoría Sub-14 en el marco del calendario oficial de la Federación Internacional de Pádel. Para este certamen, formará pareja con el jugador chileno Gaspar Soto, quien posee experiencia en este tipo de eventos.

En su trayectoria previa, el representante de Neuquén obtuvo títulos regionales y participó en categorías superiores, donde enfrentó a adultos. Su llegada al certamen en Chile se produce tras un proceso de trabajo constante.

El evento reúne a participantes de diversos países y funciona como instancia de acceso al alto rendimiento. Su presencia marca la proyección de jugadores formados en el interior de la provincia hacia el plano internacional.