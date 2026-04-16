¿Habrá encuentro? Anticipan que la maestra de canto de Abel Pintos estará en Plaza Huincul

Ambos estarán en Plaza Huincul para la celebración de los 60 años de la municipalización de la localidad

Hace semanas se supo que el número central del aniversario de Plaza Huincul será la presentación de Abel Pintos y ayer ingresó un proyecto de declaración de huesped de honor a Mirta Lucisano, la maestra de canto de Abel durante el tiempo en que vivió en Cutral Co y Plaza Huincul.

El proyecto se pasó a comisión y será tratado en la próxima sesión, pero ya anticipa que Lucisano estará por la zona en los mismos días que Abel Pintos. ¿Habrá otro reencuentro?

Hace doce años, en una entrevista en el programa La Línea de Tiempo, le consultaron al cantante dónde le gustaría volver y dijo a la clases de canto que tomaba con Lucisano.

Mirta, la maestra aludida hizo su propia interpretación de la respuesta. “Yo creo que él no respondió a quién le gustaría volver a ver sino donde le gustaría volver a estar, creo que disfrutó mucho de esas horas de canto y guitarra donde todo valía y eso es un orgullo para mí”, dijo Mirta pero además reflexionó “esta anécdota deja un mensaje a todos los maestros de música, no debemos ser aves de paso”.

Mirta nació en Buenos Aires y llegó a Plaza Huincul, como muchos otros, para probar suerte. Y enseguida puso en marcha su mayor pasión: la enseñanza de la música. Primero fue en su casa, siempre en el barrio Suyai, y luego se desempeñó como maestra de escuela en N° 22 y en el CPEM 58. Ahora vive en Mendoza.

El contacto con Abel Pintos fue similar al de otros cientos de niños que pasaron esas clases. “Vino su mamá, me dijo que a Abel le gustaba cantar y comenzó a venir a las clases”, cuenta Mirta. Su mayor recuerdo es uno de los recitales anuales, Abel cantó Luna Tucumana.

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul tratará la declaración de huesped de honor a Mirta Lucisano en reconocimiento en su destacada carrera como docente de música, en el marco del “60º Aniversario de la ciudad de Plaza Huincul”.