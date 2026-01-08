Estudiantes terciarios y universitarios: hay fecha de pago de las becas Gregorio Álvarez

Se confirmó el pago para este segmento y continúa la reinscripción.

Desde Plaza Huincul se informó que la fecha del pago para beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez correspondientes a estudiantes de nivel superior será el próximo lunes 12 de enero.

La fecha fue fijada por el gobierno provincial y a la vez se recordó que el proceso de inscripción y reinscripción a las becas 2026 está abierto y se instó a los estudiantes de toda la provincia a sumarse.

El plazo para este trámite es hasta el 9 de enero las personas beneficiarias podrán rematricularse para mantener el acompañamiento.

En Plaza Huincul habrá referentes para asistir en el proceso en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador N° 517 de barrio Central, en horario corrido de 8:00 a 18:30.

En la reinscripción deben registrarse estudiantes de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.