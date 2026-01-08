Copelco informó que realiza encuestas a los usuarios de internet

Es sólo para quienes pidieron una reparación técnica.

Ante la inquietud de una serie de usuarios de la cooperativa Copelco, la institución informó cuál es la situación con usuarios de internet que recibieron la visita técnica por un servicio.

Se indicó que efectivamente la cooperativa envía a través de la red social WhatsApp una encuesta, pero está dirigida exclusivamente a aquellas personas que pidieron el servicio técnico para internet.

El objetivo es “evaluar el funcionamiento por el recambio de los equipos de Fibra Óptica en los domicilios”.

En el caso que llegue al número telefónico por WhastApp y la persona no pidió ni tuvo la visita de un técnico de Copelco por el servicio de internet, que descarten el mensaje.

En cambio, si tuvo una reparación en su domicilio de este servicio, se pide que puedan responder las consultas.