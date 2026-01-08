Convocan a artistas, músicos, instructores de danzas a sumarse al Ciclo de Verano en Cutral Co

Se difundió desde la subsecretaría de Cultura una convocatoria para el Ciclo Cultural de Verano 2026 en Cutral Co.
Allí se invita a artistas y animadores a presentar sus propuestas para participar en el evento.
- Actividades buscadas: Música, Danza, Teatro, Artistas Infantiles, Animadores de FreeStyle, Instructores de Zumba y Bachata, Dj’s y Artesanos.
- Plazo y lugar de inscripción: Del 07 al 16 de enero en la Casa de Historia, de 9 a 12 hs.
- Requisitos: Adjuntar datos personales, requerimiento técnico y reseña de la actividad.
El Ciclo de Verano es una actividad tradicional, que se realiza todos los meses de enero y febrero en la plaza San Martín de Cutral Co y es una oportunidad para muchos artistas locales de presentarse ante el público que asiste.