Continúa el pedido de donaciones para una familia de Plaza Huincul

Luego de sufrir pérdidas totales a causa de un incendio ocurrido en la noche del viernes 25 de diciembre.

Una familia del barrio Centenario de Plaza Huincul atraviesa un momento crítico luego de sufrir pérdidas totales a causa de un incendio ocurrido en la noche del viernes 25 de diciembre. El siniestro afectó una vivienda ubicada sobre calle Potenzoni, donde residían Yohana y su hija de 10 años, quienes perdieron absolutamente todas sus pertenencias.

El fuego consumió por completo el inmueble y también destruyó una camioneta Fiat Toro 0 km que se encontraba estacionada bajo un tinglado. Como consecuencia del intenso operativo de emergencia, se registraron cinco voluntarios lesionados, mientras que los daños materiales fueron totales.

El incendio demandó un prolongado trabajo del personal de Bomberos de la Central 17 de Plaza Huincul, con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y camiones aguateros del municipio. Las tareas se extendieron hasta la madrugada, logrando finalmente controlar y extinguir las llamas.

Ante esta situación, familiares y vecinos iniciaron un pedido de colaboración solidaria para acompañar a la familia en este difícil momento y ayudarlos a comenzar nuevamente. Se reciben donaciones de ropa, alimentos, muebles, artículos del hogar, materiales de construcción y aportes económicos.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Rudy al teléfono 299 510 0266. También se habilitó el alias Rudi.focus-20 para realizar aportes económicos.