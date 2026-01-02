El transporte escolar se puede solicitar de manera digital en 2026

Se implementarán declaraciones juradas virtuales para agilizar los trámites, mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos del Estado.

Desde la subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, del ministerio de Educación, en articulación con el Consejo Provincial de Educación (CPE) y su coordinación de Distritos Educativos, se digitalizará a partir de este año 2026, las postulaciones para acceder al transporte escolar de estudiantes en toda la provincia.

Se indicó que las familias podrán completar la inscripción mediante una declaración jurada digital disponible en el Portal Único. Esta herramienta permitirá contar con información precisa sobre la cantidad de estudiantes que requieren el servicio, su ubicación y los establecimientos educativos a los que asisten.

El nuevo sistema incorpora validaciones automáticas que permitirán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, y garantizar que el beneficio alcance a quienes efectivamente lo necesitan. Asimismo, contribuirá a una gestión más eficiente y transparente del transporte escolar en toda la provincia.

Para acompañar la implementación, los distritos educativos brindarán asistencia territorial en todas las regiones, incluyendo las localidades más alejadas, con el fin de asegurar el acceso al sistema y acompañar a las familias que presenten dificultades para realizar el trámite digital.

Desde la cartera educativa se informó que la licitación del transporte escolar, correspondiente al ciclo lectivo 2026, se inicia con la información actualmente disponible en los formularios en formato papel. Habilitado el sistema digital, los tutores deberán realizar nuevamente la inscripción a través del Portal Único, en el marco del procedimiento instrumentado.

Esta acción forma parte del proceso de modernización del Estado provincial y de fortalecimiento de las políticas de transformación digital impulsadas por el ministerio de Educación.