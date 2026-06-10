Solicitan 15 dadores de sangre para un vecino que está internado en Neuquén

Un pedido de 15 dadores de sangre para el paciente Cristian Zúñiga fue solicitado por sus familiares. Está internado en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón de Neuquen. Sin embargo, se pueden acercar al hospital de Complejidad Media de Cutral Co.
Se solicita en forma voluntaria la concurrencia de 15 donantes de sangre de cualquier grupo y factor.
Para quienes quieran hacerlo deben cumplir los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 65 años de edad, o entre 16 y 17 años con autorización escrita de madre, padre o tutor.
- Concurrir con D.N.I. o alguna identificación que contenga foto.
- Pesar más de 50 kg y gozar de buena salud en general.
- Desayunar infusiones o jugos antes de donar. Se recomienda tomar 500 ml de agua.
- No tener tatuajes y/o perforaciones y/o cirugías con un tiempo menor a un año.
- LUGARES DE DONACIÓN EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN
- O Centro Regional de Hemoterapia (CRH)
- Dirección: Teodoro Luis Planas 1915, Neuquén Capital
- Atención: lunes a sábado de 8:30 a 13 h
- Consulta: WhatsApp: 299 689 4198, teléfono: 299 508 7107
- Hospital Plottier: solicitar turno por WhatsApp al 299 606 7888
- Hospital de Zapala: lunes y martes de 08:30 a 12:30
- Hospital de Cutral Co-Plaza Huincul: lunes a viernes de 07:30 a 10 h
- Hospital de Centenario: solicitar turno al 299 534 4402
- Hospital de Chos Malal: lunes a jueves 07:00 a 09 h.
- Hospital San Martín de los Andes: solicitar turno llamando al 02972 424405/427630/428699/426036 interno 1147/1017/1107
- Hospital Junín de los Andes: lunes y martes de 09 a 11:30 h.