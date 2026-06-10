Oficializan la nueva Junta Interna de ATE en Plaza Huincul

Te contamos como quedo armada la junta interna

Tras la entrega del acta de proclamación, quedó conformada la nueva conducción de la Junta Interna de ATE en la municipalidad de Plaza Huincul. El proceso electoral no registró votos en blanco, nulos ni votos de protesta por parte de los trabajadores que participaron en la votación.

La nueva estructura gremial está integrada por:

Secretaria General: Marcela Mendoza.

Marcela Mendoza. Secretario General Adjunto: Jesús Manuel Díaz.

Jesús Manuel Díaz. Secretaria Gremial: Ana Laura.

Ana Laura. Secretario Administrativo: Escobar.

Escobar. Secretaria de Prensa: Victoria Sosa.

Victoria Sosa. Secretario de Salud Laboral: Alberto Ticera.

Alberto Ticera. Secretaria de Formación: Patricia Echeverría.

Patricia Echeverría. Secretario de Género y Derechos Humanos: Carlos Acuña.

Carlos Acuña. Secretaria de Acción Social: Dora Arquetadora.

Daniel Ticera, integrante de la junta, señaló que el objetivo principal es fortalecer el gremio. Entre los puntos de la agenda de trabajo se encuentran reclamos por la entrega de ropa de trabajo y otras situaciones laborales pendientes.

Respecto a la relación con el Ejecutivo municipal, se confirmó que el intendente ya recibió el acta de proclamación y que existen reuniones previstas para plantear los inconvenientes detectados en sectores como el corralón municipal.

El acto de presentación contó con la participación de representantes de ATE de San Martín de los Andes, Senillosa, Arroyito y Cutral Co, además de referentes de la CTA Neuquén. La planificación de la nueva junta abarca el segundo semestre de 2026 y el año 2027, con proyección hacia las elecciones provinciales del gremio.