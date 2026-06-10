Cutral Co: Bono de 300 mil pesos para beneficiarios del Programa Plus

Será de forma extraordinario para los trabajadores del plus

Esta mañana, en la Municipalidad de Cutral Co, el intendente Ramón Rioseco y el secretario general de la Junta Interna de ATE, Juan Antío, firmaron un acuerdo que establece el pago de un bono extraordinario para los trabajadores del Programa Plus.

Según confirmó el jefe comunal, el monto del beneficio será de 300 mil pesos y se hará efectivo el próximo 19 de junio. En esa misma fecha, el municipio también realizará el pago del aguinaldo correspondiente a los trabajadores municipales. Rioseco señaló que el acuerdo se alcanzó en el marco de la situación económica actual de Argentina.

Además del anuncio del bono, el intendente informó sobre la situación laboral en el municipio. Indicó que en el último año y medio se incorporaron más de 200 trabajadores a la planta contractual, proceso que continúa en desarrollo.