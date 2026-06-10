Cutral Co: trasladan la última pieza y el monumento a Lionel Messi entra en su etapa final

El monumento en homenaje al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, continúa avanzando en Cutral Co y este miércoles por la tarde se concreta el traslado del brazo de la escultura, con lo que se completará el montaje de la obra realizada por el escultor local Aldo Beroisa.
En los últimos días ya se había instalado el torso de la imponente figura y posteriormente se realizaron las tareas de soldadura y colocación de la cabeza, una de las etapas más importantes del proyecto dedicado al campeón del mundo.
La estructura está emplazada frente a la Ruta Nacional 22, entre los kilómetros 1.332 y 1.333, en el acceso oeste de Cutral Co, donde la obra ya toma forma definitiva.