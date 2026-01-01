Recordaron un nuevo aniversario del homicidio del policía Nahuelcar en Cutral Co

Hoy hubo un acto para homenajear al sargento post mortem Luis Gabriel Nahuelcar Varela, en la sede de la división Motorizada y Bicipolicías de Cutral Co, dependencia a la que pertenecía y que lleva su nombre. De la ceremonia participaron los padres del efectivo policial y otros familiares además de jefes policiales.
Se cumplieron seis años del hecho ocurrido en el barrio Peñi Trapún cuando acudió junto a otros compañeros a un procedimiento.
La fuerza policial neuquina rindió un sentido homenaje para mantener viva su memoria y destacar su entrega, vocación de servicio y compromiso con la comunidad.
El acto que fue presidido por el jefe de la Dirección Seguridad Interior Cutral Co, comisario mayor Pablo Andrés Monje, y personal policial en general, quienes acompañaron el homenaje con solemnidad y emoción.
Durante la ceremonia, el subcomisario Walter Parra brindó sentidas palabras, recordando la vocación de servicio, el compromiso y el ejemplo humano y profesional del sargento (PM) Nahuelcar Varela, destacando el legado que dejó en la institución y en sus camaradas.
Antes de finalizar la ceremonia, se realizó la colocación de una ofrenda floral en su memoria y se guardó un minuto de silencio, en homenaje a quien entregó su vida en cumplimiento del deber.
A seis años de su fallecimiento, el legado del Sargento (PM) Luis Gabriel Nahuelcar Varela permanece vigente, reafirmando los valores de honor, valentía y compromiso que guían a quienes integran la institución policial.