Plaza Huincul: hubo disturbios y la Policía intervino

Los hechos se registraron en la mañana de hoy, 1 de enero de 2026.

En las primeras horas de la mañana de hoy se generó un disturbio en las calles del barrio Central, a pocos metros del club Plaza Huincul.

Los ocasionales testigos explicaron que al término de una fiesta, y ya en la calle a la vuelta de las instalaciones se desencadenó una pelea entre dos grupos de personas. La Policía arribó al lugar y llevó adelante el operativo para tratar de controlar la situación.

No se informó oficialmente si tras el procedimiento hubo alguna persona demorada como tampoco si seregistraron heridos en el hecho.