Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico está proporcionado por el Servicio Meterológico Nacional.
Cielo Despejado

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se anunció para este martes 30 de diciembre una jornada calurosa como las anteriores.

La temperatura mínima se ubicará en los 19° Centígrados y la máxima de 34° Centígrados. En cuanto al viento se presentará a 31 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas hacia la noche llegará a los 50 kilómetros en la hora.

El cielo se presentará despejado durante el día y hacia la noche con algunas nubes.

Para 31 de diciembre, último día de este 2025 se indica una temperatura mínima de 22° y la máxima de 35° Centígrados.