Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se anunció para este martes 30 de diciembre una jornada calurosa como las anteriores.
La temperatura mínima se ubicará en los 19° Centígrados y la máxima de 34° Centígrados. En cuanto al viento se presentará a 31 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas hacia la noche llegará a los 50 kilómetros en la hora.
El cielo se presentará despejado durante el día y hacia la noche con algunas nubes.
Para 31 de diciembre, último día de este 2025 se indica una temperatura mínima de 22° y la máxima de 35° Centígrados.