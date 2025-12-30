Picún Leufú: no se detectaron cianobacterias en el lago Ezequiel Ramos Mexía

La medida se tomó en el marco de las altas temperaturas registradas en la región

La Municipalidad de Picún Leufú informó que, tras la realización de un muestreo preventivo en el lago Ezequiel Ramos Mexía, no se detectó la presencia de cianobacterias en los análisis efectuados hasta el momento.

La medida se tomó en el marco de las altas temperaturas registradas en la región, ya que este tipo de microorganismos suele proliferar durante períodos de calor y puede representar un riesgo para la salud de las personas y de los animales.

Desde el municipio señalaron que el resultado es tranquilizador, aunque aclararon que corresponde únicamente al momento en que se realizó el estudio y no garantiza que las cianobacterias no puedan aparecer en el futuro. Por este motivo, se continuará con el monitoreo permanente del espejo de agua y con la difusión de información oficial ante cualquier novedad.

Asimismo, recomendaron a vecinos, vecinas y visitantes disfrutar del lago con responsabilidad y evitar el contacto con el agua en caso de observar coloración verdosa, espuma o manchas, señales que pueden indicar la presencia de estas bacterias.

Finalmente, las autoridades municipales remarcaron la importancia de la prevención y el cuidado colectivo, y aseguraron que ante cualquier cambio en la situación se comunicará de manera inmediata a la comunidad por los canales oficiales.