Estafa con planes sociales: el tribunal emitió la sentencia con los fundamentos completos

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita firmó la sentencia escrita con los fundamentos completos de determinación de la pena.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita firmó la sentencia escrita con los fundamentos completos de determinación de la pena para los imputados en la causa Planes Sociales. (LEG 234319)

Las penas para los declarados responsables por el delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del Estado Provincial en la causa conocida como “estafa con planes sociales” fueron las siguientes:

Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emmanuel Victoria Contreras: 3 años de prisión condicional.

Julieta Oviedo, Luis María Gallo y Alfredo Cury: 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

Marcos Ozuna: 4 años de prisión efectiva.

Néstor Pablo Sanz: 4 años y 6 meses de prisión efectiva.

Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y Orlando Abel Di Luca: 5 años de prisión efectiva.

En el caso de las condenas condicionales, se deben cumplir las reglas de conducta establecidas en el artículo 26° del Código Penal y deberán cumplir 96 horas anuales de trabajo no remunerado en una organización sin fines de lucro. En todos los casos al monto de la pena se suma la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Una vez que las partes hayan recibido la notificación correspondiente con la sentencia completa, comenzará a correr el plazo de 20 días hábiles dentro de los cuales se podrán presentar las impugnaciones tanto de la sentencia de responsabilidad como de las penas impuestas.