Encontraron una trafic chilena abandonada con más de 150 cajas de pirotecnia ilegal en la Ruta 7

Su valor supera los 119 millones de pesos.

Personal de Gendarmería Nacional secuestró más de 150 cajas de pirotecnia ilegal tras hallar una trafic de patente chilena abandonada sobre la Ruta Nacional Nº 7, en la provincia de Mendoza. La mercadería había sido ingresada al país de manera clandestina desde Chile y su valor supera los 119 millones de pesos.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 27 de Gendarmería, quienes desarrollaban controles de rutina en uno de los principales corredores viales hacia el paso internacional. Al intentar detener el vehículo para su inspección, el conductor —de nacionalidad chilena— desobedeció las indicaciones y se dio a la fuga.

Ante esta situación, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar horas más tarde la trafic, sin ocupantes, en inmediaciones de la Ruta 7, a la altura de la localidad de Los Penitentes. El rodado fue trasladado a la Sección Reforzada “Punta de Vacas” para una inspección más exhaustiva.

Durante la requisa, los gendarmes hallaron un total de 152 cajas de pirotecnia, que habían ingresado al país en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. Según el informe de ARCA, el aforo de la mercadería asciende a 119 millones de pesos.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que este es el segundo procedimiento de similares características realizado en diciembre sobre la Ruta 7. A comienzos del mes, otro operativo permitió el secuestro de 101 cajas de pirotecnia ilegal, lo que evidencia un incremento del contrabando de estos productos hacia el cierre del año.

La Fiscalía Federal de Mendoza dispuso la intervención de ARCA para el aforo correspondiente y ordenó el resguardo judicial de la mercadería mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades.

Las autoridades recordaron que la pirotecnia se encuentra regulada o prohibida en numerosas jurisdicciones debido a los riesgos que implica su manipulación, entre ellos quemaduras, accidentes y crisis respiratorias, especialmente en niños, personas mayores y animales.