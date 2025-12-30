El hospital de Cutral Co y Plaza Huincul informó los horarios de atención para el 31

El Hospital de Cutral Co y Plaza Huincul dio a conocer cómo será el funcionamiento de sus distintos servicios durante la jornada de mañana, miércoles 31 de diciembre, en el marco del cierre del año.
Según se informó oficialmente, los consultorios de enfermería atenderá con normalidad en su horario habitual de 8 a 16 horas. La atención regular se retomará el viernes 2 de enero.
En tanto, el vacunatorio permanecerá cerrado durante el miércoles 31 de diciembre y volverá a atender el viernes 2 de enero, en el horario de 8 a 16 horas.
Por otra parte, desde el área de Salud Mental se recordó que la línea de asistencia se mantendrá activa para la comunidad. Ante situaciones que requieran acompañamiento o atención, se podrá contactar al 299 535 8191.