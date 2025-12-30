El balance de Mendez y Cerda luego de ser campeones con Alianza

Donde estuvo la clave para ser competitivos durante todo el 2025

El equipo Alianza finalizó el año con la obtención del campeonato luego de un calendario que inició el 4 de enero. Los jugadores Uriel Cerda y Juan “Pela” Méndez analizaron el camino recorrido y los factores que permitieron el cierre de la temporada con un trofeo.

La regularidad de Uriel Cerda

Uriel Cerda describió el año como un proceso extenso que generó cansancio en el tramo final. El jugador destacó que, tras perder dos finales previas, el grupo se mantuvo unido para alcanzar el objetivo en el cierre del certamen.

En el plano individual, Cerda participó en la mayoría de los compromisos. “Creo que dos partidos no he jugado durante el año”, afirmó el futbolista, quien atribuyó su capacidad de competir durante tantos minutos a la pretemporada realizada. A pesar de manifestar fatiga muscular en los últimos encuentros, el jugador resaltó que la fortaleza grupal impidió que se escapara el resultado.

El compromiso de Juan Méndez en la defensa

Por su parte, Juan Méndez coincidió en que la recuperación tras las finales perdidas fue un reto para el plantel. Méndez subrayó el compromiso de los jugadores, señalando que en ocasiones no contaban con un banco de suplentes completo, pero los presentes mantenían la entrega necesaria para pelear hasta el final.

Sobre el funcionamiento táctico, Méndez explicó que Alianza mantuvo una postura ofensiva, lo que incrementó la exigencia para los encargados de la defensa. “La tarea defensiva tenía que ser muy ordenada y estar atento en mantener el arco en cero”, explicó, fundamentando esta estrategia en la efectividad que mostraron sus compañeros de ataque para convertir goles.

La obtención del título para Alianza representa el cierre de un ciclo de trabajo que, según los protagonistas, se basó en el orden defensivo y la cohesión de sus integrantes.