Demoraron a un hombre tras un abuso de arma de fuego en Rincón de los Sauces

Durante la madrugada de este martes, personal policial del CENAF N°5 intervino en inmediaciones de un hipermercado de Rincón de los Sauces, tras recibir un llamado que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en la vía pública.
Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas en la denuncia. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga a pie, descartando un elemento durante su huida.
Luego de una breve persecución, el hombre fue interceptado y reducido, procediéndose a su demora. Posteriormente, tras un rastrillaje en el sector, el personal policial logró el secuestro de un revólver calibre 32, presuntamente utilizado en el hecho.
El hombre fue trasladado al hospital local para su correspondiente evaluación médica y posteriormente quedó alojado en la alcaldía, a disposición de la Justicia, que investiga lo ocurrido.