Continúa la colecta solidaria para familias de la comarca petrolera

Se informó que se realiza retiro de las donaciones a domicilio, facilitando la participación de quienes deseen colaborar.

Continúa en la ciudad una colecta solidaria destinada a reunir ropa, calzado y juguetes para asistir a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

La iniciativa convoca a colaborar con ropa de niños y niñas en buen estado, juguetes, ropa de adultos y zapatillas, elementos que resultan fundamentales para muchas familias que no cuentan con los recursos necesarios para realizar estas compras en esta época del año.

Desde la organización destacaron que el objetivo principal es acompañar a los niños y niñas, muchos de los cuales esperan con ilusión recibir un regalo de Papá Noel, y que la solidaridad colectiva puede marcar una diferencia significativa.

Las personas interesadas en aportar o sumarse a la colecta pueden comunicarse al 299 468 1541 para coordinar el retiro de los elementos.