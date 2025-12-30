Becas Provinciales: ampliaron el plazo de reinscripción hasta el 9 de enero

Es condición excluyente reinscribirse para poder cobrar el aporte.

Hasta el 9 de enero se extendió el plazo para que las y los beneficiarios del programa de becas Gregorio Álvarez que implementó Provincia puedan reinscribirse.

Se recordó que es una condición volver a hacer el trámite para todas aquellas personas que ya perciben el aporte y para que puedan cobrar. De lo contrario, de no hacerlo, caerá el beneficio.

El total de estudiantes en condiciones de renovar el beneficio es de 18.900, de los cuales 2.082 estudian en instituciones terciarias y universitarias, quienes cobrarán el beneficio económico mensualmente.

La instancia de rematriculación para mantener el beneficio durante el 2026 se extendió hasta el 9 de enero.

El registro es online, ingresando a www.becas.neuquen.gob.ar, y alcanza a estudiantes de nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.